Son dakika haberleri... Kovid-19 organik tarım ürünlerine ilgiyi artırdı
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Son dakika haberleri... Kovid-19 organik tarım ürünlerine ilgiyi artırdı

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kovid-19 organik tarım ürünlerine ilgiyi artırdı

Son dakika haberler... Türkiye ve dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlıklı besin tüketiminin ön plana çıkması, organik ürünlere ilgiyi artırdı.

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Türkiye ve dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlıklı besin tüketiminin ön plana çıkması, organik ürünlere ilgiyi artırdı.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Öztaş, son yıllarda tarımda kimyasal kullanımın arttığını ve bundan sonraki süreçte besin zincirinde önemli sorunların ortaya çıktığını söyledi.

Öztaş, yeni tip koronavirüs salgını ile insanların doğayla buluşmaya başladığını ve organik ürün tüketiminin ön plana çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemi dönemi insanların doğayla buluşması için önemli fırsat doğdu. Olumsuzlukları var ama bunların artılarını değerlendirmek lazım. İnsanların bu anlamda kendilerini doğaya yakın hissettikleri, toprağın, suyun daha fazla farkında olduklarını, organik gıdaların kıymetini bildiklerini görmek mümkün. Bu süreç bir devamlılık ölçeğinde olacaktır.

Organik tarım üzerinden bakınca salgın, insanların toprağa bakış açısını değiştirdi. Aldığımız gıdanın sağlıklı olması daha fazla öne çıktı. Marketlere gidince eskiden insanlar ürünün nasıl göründüğüne bakardı. Salgın sonrası organik ürün reyonlarının öne çıktığını ve dikkati çektiğini görebiliriz. Beslenme ve sağlıklı tüketim anlamında bilinçli toplum oluştu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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