Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1)

Gelen son dakika haberlerine göre Göstericilerden görüntüler Polisin göstericileri engelleme çabası Polis ile göstericiler arasında arbede VİYANA - Yasağa rağmen Kovid-19 önlemleri karşıtları sokağa çıktı.