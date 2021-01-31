Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1)

31.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:07

Gelen son dakika haberlerine göre Göstericilerden görüntüler Polisin göstericileri engelleme çabası Polis ile göstericiler arasında arbede VİYANA - Yasağa rağmen Kovid-19 önlemleri karşıtları sokağa çıktı.

Göstericilerden görüntüler

Polisin göstericileri engelleme çabası

Polis ile göstericiler arasında arbede VİYANA - Yasağa rağmen Kovid-19 önlemleri karşıtları sokağa çıktı. Polis, göstericilere müdahale etti.

Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1)
Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1)
Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1)
Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara İstifa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 17:07:12. #1.16#
title