Son dakika haberleri! Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri (1)
31.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:07
Gelen son dakika haberlerine göre Göstericilerden görüntüler Polisin göstericileri engelleme çabası Polis ile göstericiler arasında arbede VİYANA - Yasağa rağmen Kovid-19 önlemleri karşıtları sokağa çıktı.
Göstericilerden görüntüler
Polisin göstericileri engelleme çabası
Polis ile göstericiler arasında arbede VİYANA - Yasağa rağmen Kovid-19 önlemleri karşıtları sokağa çıktı. Polis, göstericilere müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan