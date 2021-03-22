Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle Ürdün'de 88, Lübnan'da 42, Tunus'ta 20 kişi hayatını kaybetti

Ürdün'de 88, Lübnan'da 42 ve Tunus'ta 20 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 88 kişinin daha Kovid-19 kaynaklı olarak hayatını kaybettiği, ülkede 8 bin 789 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 5 bin 876'ya, pozitif vaka sayısının 535 bin 455'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 434 bin 167'ye çıktığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasında da ülkede 42 yeni can kaybıyla birlikte Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 5 bin 757'ye yükseldiği bildirildi.

Yeni tespit edilen 968 vakayla virüse yakalananların toplam sayısının 439 bin 543'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 343 bin 78 olduğu belirtildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının 8 bin 546'ya ulaştığı kaydedildi.

Tespit edilen 301 yeni vakayla virüse yakalananların toplam sayısının 245 bin 706'ya çıktığı belirtildi. Tunus'ta 212 bin 304 kişinin de virüsü yendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al