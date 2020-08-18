Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 876, Brezilya'da 684 kişi öldü
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Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 876, Brezilya'da 684 kişi öldü

Son dakika haberi... ANKARA/BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 876, Brezilya'da 684 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 876, Brezilya'da 684 kişi öldü
18.08.2020 08:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:45

ANKARA/BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 876, Brezilya'da 684 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 876 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 51 bin 797'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 55 bin 79 artarak 2 milyon 702 bin 742'ye ulaştı.

Hindistan'da şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 977 bin 779 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Brezilya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 684 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 684 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 108 bin 536'ya, vaka sayısı da 19 bin 373 artarak 3 milyon 359 bin 570'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 702 bin 655 vaka ve 26 bin 899 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 478 bin 494 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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Kaynak: AA

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