Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle ara verilen "THK havacılık kursları" nisanda yeniden başlayacak
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Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle ara verilen "THK havacılık kursları" nisanda yeniden başlayacak

02.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:01
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle ara verilen

Gelen son dakika haberine göre Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart 2020'den itibaren gökyüzündeki eğitim faaliyetlerine ara veren Türk Hava Kurumu (THK), bu ay yapılacak ön başvuruların ardından 4 eğitim merkezinde havacılık kurslarını başlatacak.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart 2020'den itibaren gökyüzündeki eğitim faaliyetlerine ara veren Türk Hava Kurumu (THK), bu ay yapılacak ön başvuruların ardından 4 eğitim merkezinde havacılık kurslarını başlatacak.

Kovid-19 salgınının dünya genelinde yayılması ve Türkiye'de ilk vakaların görülmesinin ardından THK de bazı tedbirler almıştı. Gökyüzündeki eğitim faaliyetlerine 12 Mart 2020'den itibaren ara veren kurum, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte yeniden çalışmalara odaklandı.

Bu ay yapılacak ön başvuruların ardından model uçak, yelken kanat, yamaç paraşütü, paraşüt, İHA-0 ve İHA-1 ile planör kursları nisandan itibaren THK'nin Eskişehir-İnönü, Antalya-Karain, Erzincan ve İzmir-Selçuk'ta (Efes) bulunan havacılık eğitim merkezlerinde başlatılacak.

Kurslara ilişkin bilgilere kurumun "www.thk.org.tr" sitesinden ulaşılabiliyor.

"Binlerce insanımız heyecanla bugünü bekliyordu"

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, AA muhabirine, tam bir yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle kurum faaliyetlerinin büyük kısmını oluşturan havacılık kurslarının yapılamadığını söyledi.

Uçuş camiasında bulunup da yolu THK'den geçmeyen kimsenin olmadığını belirten Aşcı, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar binlerce gencimize eğitim verdik. Havacılığa gönül vermiş binlerce insanımız heyecan içinde bugünü bekliyordu. Nisan ayından itibaren herkesi kurslarımıza bekliyoruz. Havacılığa merakı olan, bu işe gönül vermiş herkese göre kurslarımız var. Tesislerimiz donanımlı ve ekibimiz profesyonel. Kurumumuz 1925'ten beri sportif havacılığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır."

THK'nin, Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun (FAI) Türkiye'deki yetkili resmi kurumu olduğunu anımsatan Aşcı, kursa katılacaklara başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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