Son dakika haberleri: Kovid-19 kıskacındaki Batı Şeria'da hastaneler alarm veriyor

Son dakika gelişmesine göre İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği ve İngiltere mutasyonlu virüsün giderek yayıldığı işgal altındaki Batı Şeria'da hastanelerin neredeyse tamamı yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda.

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği ve İngiltere mutasyonlu virüsün giderek yayıldığı işgal altındaki Batı Şeria'da hastanelerin neredeyse tamamı yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında birinci ve ikinci dalgayı hafif atlatan işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında, üçüncü dalga oldukça ciddi derecede hissediliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde salgın endişe edilecek boyutlara ulaşmasa da Batı Şeria'da durum giderek ciddileşiyor.

Yaklaşık 3,1 milyon nüfusa sahip Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te son bir hafta içinde ortalama günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 bin sınırına dayanmış durumda.

Hal böyle olunca da Batı Şeria'daki birçok hastanede yer kalmadı ve yeni hasta kabul edilemez hale geldi.

Batı Şeria'nın en büyük hastanesi 380 yatak kapasiteli Ramallah Hastanesindeki yoğunluk salgının ne derece ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Yer olmadığı için bazı hastalar koridorda tedavi ediliyor

Yetkililer, hastanedeki 380 yataktan 102'sini Kovid-19 hastalarına ayırdıklarını, acil serviste de 30 koronavirüs hastasının yatış için sıra beklediğini belirtti.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle Ramallah Hastanesinin acil servisinin neredeyse tamamı Kovid-19 hastalarına ayrılmış durumda.

Acil servisin yeterli olmaması sebebiyle, hastane içindeki bazı odalar da Kovid-19 hastaları için acil servis merkezine dönüştürülmüş.

Bazı hastaların koridorlarda tedavi edilmeye çalışılması ise Batı Şeria'daki hastanelerin içinde bulunduğu durumun en iyi özeti gibi.

"Yatak sayımız yetmiyor"

Ramallah Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmed el-Bitavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle Batı Şeria'daki hastanelerin oldukça zor durumda olduğunu söyledi.

Durumun çok kötü olduğunu ve mutasyonlu virüsün Batı Şeria'da hızlı yayıldığını kaydeden Bitavi şöyle devam etti:

"Mevcut Kovid-19 hastanesinde ve acil kısımlarındaki yatak sayısı artık yetmiyor. Hasta sayısı, hastanenin kapasitesinden çok daha fazla. Suni solunum cihazları yetersiz. Yatakların tamamı dolu. Hastanenin acil bölümü Kovid-19'a yakalanmış hastalarla dolu. Gidebilecekleri başka hiçbir yerleri yok. Bu durum biz sağlık çalışanlarının içini yakıyor. Çünkü evlatlarımızı, annelerimizi, babalarımızı yatıracak bir yatak bulamıyoruz. Buradaki insanların evlerine gitmesi mümkün değil."

Yatak sıkıntısını çözmek için Ramallah Belediyesinin desteğiyle 50 yataklı bir sahra hastanesi kuracaklarını ifade eden Bitavi: "Normalde burası koronavirüs için tahsis edilmiş bir hastane değil. Son iki günde 102 yatağı Kovid-19 vakalarına açtık. Şu anda durumu ağır olan 37 hastamız var. Halihazırda en az 100 yatağa daha ihtiyacımız var ki böylece talebi karşılayabilelim." ifadelerini kullandı.

"Annemiz gözümüzün önünde ölüme terk edilmiş durumda"

Hastanelerdeki doluluk oranı hastaları ve yakınlarını da endişeye sevk ediyor.

Kovid-19'a yakalanan annesini Ramallah Hastanesine getiren Hani Safi, Filistin'e yardım eli uzatılmasını talep etti.

Boş yer bulamadığı için annesini hastaneye yatırmadığını anlatan Safi, "Şimdi annemiz gözümüzün önünde ölüme terkedilmiş durumda. Ne yapacağız bilemiyoruz, yardım istiyoruz. Doktorun da yapabileceği bir şey yok. Biz kahrolmuş bir halkız, imkanlarımız yok, ne kendi annemi ne de diğerlerinin annelerini tedavi edecek imkanlar üretemiyoruz. Annem 70 yaşında, bulunduğu ortamda çok sayıda hasta var. Odanın ortamı ne öyle bir hasta ne de başka hastalar için müsait değil." diye konuştu.

İsrail aşı konusunda Filistinlileri görmezden geliyor

Dünyada nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülke olan yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de halkın yüzde 55'ine aşının ilk dozu, yüzde 45'ine de ikinci dozu yapıldı.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarındaki insanları ise görmezden geliyor.

İsrail yönetimi, şu ana kadar Filistin'e sağlık çalışanlarının aşılanması için yalnızca 2 bin doz aşı verdi.

İsrail, 8 Mart Pazartesi gününden itibaren ise ülkedeki veya yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başladı.

Şu ana kadar Batı Şeria'ya 10 bin doz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ise 22 bin doz Kovid-19 aşısı ulaşmış durumda.

Filistin yönetimi, Çin'in hibe ettiği 100 bin doz Sinopharm aşısının Batı Şeria'ya "yakında" ulaşacağını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci