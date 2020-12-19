Karantinada kalan bedensel engelli çocuğa doğum günü sürprizi
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Karantinada kalan bedensel engelli çocuğa doğum günü sürprizi

19.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:04

Adıyaman'da yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan bedensel 10 yaşındaki engelli çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Adıyaman'da yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan bedensel 10 yaşındaki engelli çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Kayalık Mahallesi'nde yaşayan İşözü ailesi fertleri, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Engelli çocuğunun doğum gününü kutlayamayan baba Arif İşözü, ALO 153 hattını arayarak engelli çocuğunun doğum gününü kutlayamadığını ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan yardım beklediğini söyledi.

Başkan Kılınç, engelli Yağmur'un doğum gününü kutlamak için pasta alarak İşözü ailesinin yaşadığı eve geldi. Kılınç, aile fertlerine evlerinin balkonundan hediyelerini verdi.

Kılınç gazetecilere yaptığı açıklamada, aile ailenin karantinada olduğu için eve giremediklerini ancak balkondan Yağmur'un doğum gününü kutladıklarını belirtti.

Süleyman Kılınç, "Ailemizin ve Yağmur'un mutluluğuna şahit olduk, bizler de çok mutlu olduk. Kendilerine sağlıklı sıhhatli ömürler diliyorum." dedi.

Arif İşözü de yapılan sürprizden dolayı başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Karantinada kalan bedensel engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Karantinada kalan bedensel engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Karantinada kalan bedensel engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Karantinada kalan bedensel engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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