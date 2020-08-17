Son dakika haberleri: Kovid-19 döneminde önlemler alındığı takdirde tüp bebek tedavisi güvenli
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Son dakika haberleri: Kovid-19 döneminde önlemler alındığı takdirde tüp bebek tedavisi güvenli

Son dakika haberi... Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gerekli önlemler alındığı takdirde tüp bebek tedavilerinin güvenli olduğunu bildirdi.

Son dakika haberleri: Kovid-19 döneminde önlemler alındığı takdirde tüp bebek tedavisi güvenli
17.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:24

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.? Dr.? Faruk Buyru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gerekli önlemler alındığı takdirde tüp bebek tedavilerinin güvenli olduğunu bildirdi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs binlerce çiftin anne-baba olma hayalini de etkiledi. Çiftler bu süreçte tedavilerini ertelemek zorunda kaldı. Mayıs ortasından itibaren Türkiye'de tüp bebek tedavileri yeniden başladı. Buna rağmen pek çok çift, tedaviye başvurmakta tereddüt yaşıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı?Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, gelinen noktada tüp bebek tedavilerinin nasıl gerçekleştirildiğini anlattı.

Önlemler alınıp bunlara uyulduğu takdirde tüp bebek tedavilerinin güvenli olduğunu belirten Prof. Dr. Buyru, şunları kaydetti:

"Zaten koronavirüs olmasa bile diğer bulaşıcı hastalıkları da göz önünde bulundurup, tedavi olacak çiftlere herhangi bir hastalığın bulaşmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu dönemde tabii ki daha dikkatli olmak gerekiyor. Böyle bir salgın hastalık ortamında gerek hastanede gerek muayenehanede gerekse diğer ortamlarda hastalık bulaşmaması için maske kullanmaya, el temizliğine, elimizi yüzümüze, ağzımıza, burnumuza götürmemeye dikkat ediyoruz, hastalarımızın da dikkat etmesini istiyoruz."

Prof. Dr. Buyru, tedavi sürecinde hastalarda bir hastalık belirtisi olup olmadığının dikkatle incelendiğini vurguladı.

Alınan önlemler

Hastaneye girişten itibaren hastanın ateşine bakılarak bu sürecin başladığını aktaran Buyru, şu bilgileri aktardı:

"İlk etapta öksürük, ateş, kırgınlık, karın ağrısı gibi herhangi bir hastalık belirtisi var mı diye hastaları sorguluyoruz. Daha sonra kan tetkikleri yapıyoruz ve en ufak bir enfeksiyon işaretinde tedaviyi iptal ediyoruz. Tüp bebek tedavi süreci yaklaşık 20 gün sürüyor. Yumurtalıkları uyarma aşamasından itibaren hastayı en az 4-5 kez görüp muayene ediyoruz. Bu süre zarfında ortaya çıkabilecek hastalık belirtileri veya şüpheli temasları dikkatle değerlendiriyoruz. Şüpheli durumlarda gerekli değerlendirmeleri yapıp karar veriyoruz.

Yumurta toplama işlemi yapılacaksa, hastaya anestezi yapılacaksa diğer kan tetkikleriyle beraber enfeksiyonla ilişkili testler de yapılıyor. Fakat bu testlerin hastalık olduğu halde negatif çıkma olasılığı da var. Yani hastalık olduğu halde normal çıkabiliyor. Bunu da göz önüne alıp mutlaka hastanın herhangi bir belirtisinin olup olmadığına bakmak gerekiyor. Tedavi süresince hastanın maske kullanması olmazsa olmazlardan. Ayrıca odanın havalandırılması, ameliyathanede daha seyrek hasta bulundurulması da hastalıktan koruyucu olarak bu dönemde uyguladığımız önlemler."

"Korona pozitif olup tedaviyi yarım kestiğimiz hastalarımız oldu"

Prof. Dr. Buyru, süreç devam ederken korona pozitif olup tedaviyi yarıda bırakan ya da kendilerinin tedaviyi iptal ettikleri hastalarının olduğunu belirtti.

Hastalığın embriyoya, gebelik olursa bebeğe ve anneye etkisinin ne olacağı sorularının cevabının bilinmediğini aktaran Prof. Dr. Buyru, koronavirüsle ilgili pek çok bilinmeyenin olduğunu, son çalışmalarda virüsün testisteki bazı hücrelere zarar vererek sperm yapımını bozduğunun da gösterildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Buyru, çiftlerin tedaviyi ertelemeden önce doktorları ile konuşarak tedavide geç kalıp kalmadıklarını değerlendirmeleri gerektiğine dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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