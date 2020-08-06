Son dakika haberleri | Kovid-19 denetimlerinde kent kameralarından da yararlanıldı Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) de etkin şekilde faydalanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) de etkin şekilde faydalanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından bugün Ankara'da kent merkezi ve ilçelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkanlarının da katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı KGYS birimi de sahada çalışma yürüten ekiplere şehrin farklı bölgelerindeki kameralardan elde edilen görüntüler aracılığıyla destek sundu. Cadde ve sokaklardaki vatandaşların tedbirlere uyup uymadığının kontrol edildiği sistem aracılığıyla sahadaki polis ekiplerine eş zamanlı görüntü desteği sağlandı.

Çok sayıda teknik personelin görev yaptığı KGYS Komuta Merkezi'nde, Kovid-19 tedbirleri de üst seviyede uygulanıyor.

Belirli zaman aralığında testlerden geçirilen personel, merkeze girişlerde vücut ısısı ölçümünün ardından maske ve mesafe kurallarını uygulayarak görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA