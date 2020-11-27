Son dakika haberleri: "Kovid-19" denetimleri
27.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:25
Son dakika habere göre Karaman'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Karaman'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Karaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Karaman Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde belli noktalarda denetimler yaptı. Trafik polisleri kent merkezinde toplu ulaşım araçlarını durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Bölge trafik ekipleri de Karaman-Konya ve Karaman-Mersin kara yolundaki uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.
Polis ekipleri kalabalık yerlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal