Son dakika haberleri! Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü
07.10.2020 08:15 | Son Güncelleme: 07.10.2020 08:18
Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 986 kişi öldü.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 986 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 555'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 72 bin yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 757 bin 132'ye çıktı.
Ülkede, şimdiye dek 5 milyon 744 bin 693 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke" konumunda bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin