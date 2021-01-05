Son dakika haberleri | Kovid-19'dan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı

Son dakika haberi... Karın bölgesinde şişlik ve halsizlik gibi şikayetleri olmasına rağmen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmasından endişe ederek hastaneye gitmekten çekinen 49 yaşındaki Hacer Demirbağ'ın vücudunda tespit edilen 6 kilogram ağırlığındaki kitle operasyonla alındı.

Karın bölgesinde şişlik ve halsizlik gibi şikayetleri olmasına rağmen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmasından endişe ederek hastaneye gitmekten çekinen 49 yaşındaki Hacer Demirbağ'ın vücudunda tespit edilen 6 kilogram ağırlığındaki kitle operasyonla alındı.

Demirbağ, karnında oluşan şişliğin büyümesine ve yaşamının olumsuz etkilenmesine rağmen salgın nedeniyle uzun süre hastaneye gitmedi.

Şikayetlerinin artması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Demirbağ'ın karın bölgesinde kitle tespit edildi. Ameliyata alınan Demirbağ'ın karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı.

Demirbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hastaneye gitmediği süreçte şikayetlerinin arttığını belirterek, "Sık sık ağrı ve halsizlik yaşadım, yürümekte zorluk çektim. Koronavirüsten korktuğum için hastaneye gelmedim ama geldiğimde korkacak bir şey olmadığını gördüm." dedi.

Ameliyattan sonra kendini daha iyi hissettiğini anlatan Demirbağ, "Karnımda kitle olduğunu biliyordum ama bu kadar büyük bir kitle çıkarılmasını beklemiyordum. Bu büyüklükte olmasına ben de şaşırdım." diye konuştu.

"Derhal hastanın operasyonunu gerçekleştirdik"

Operasyona ilişkin bilgi veren SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt, "Polikliniğe başvurduğunda hastamızın tüm karnını dolduran dev bir kitlesi vardı. Dışarıdan bakıldığında hamile bir kadın görünümündeydi." ifadelerini kullandı.

Muayenede kitlenin rahim kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Hastamız geldiğinde nefes alamıyordu, hemoglobin dediğimiz kan değerleri çok düşüktü, kitle diğer tüm organlara baskı yapar şekilde dev boyuttaydı. Kitlenin bu boyuta ulaşmasının sebebinin, hastanın bir müddet hastane korkusu yaşamasından, daha sonra da Kovid-19 kapma korkusuyla hastaneye başvurmamasından kaynaklandığını öğrendik. Derhal hastanın operasyonunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 kilo ağırlığında rahim kaynaklı çok büyük bir kitle çıkarttık."

Bozkurt, kitleden kaynaklanan baskı nedeniyle hastada farklı sıkıntılar da oluştuğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Ameliyat sırasında, kitleye bağlı idrar kanallarında genişlemeler, lenfatik akışta bozulmalara bağlı mideye kadar uzanan kistik kitleler gördük. Ameliyatı başarıyla tamamladık." bilgisini paylaştı.

"Önemli sağlık problemlerinde hastaneye başvurmaktan çekinmesinler"

Hastalara, Kovid-19 korkusuyla önemli sağlık problemlerini ertelememeleri uyarısında bulunan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda hastalar daha ağır klinik tablolarla geliyor. Hastalar Kovid-19 kapma korkusuyla hastaneye gelmezse ve hastalıklarında ilerleme olursa daha kötü tablolar ortaya çıkabilir. Hastanelerimizde hem kendimizi hem de hastalarımızı korumak için Kovid-19 ile ilgili gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Hastalar, önemli sağlık problemlerinde hastaneye başvurmaktan lütfen çekinmesin. Çünkü daha sonra hem hasta hem de bizim için her şey daha zor oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı