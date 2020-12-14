Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi
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Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi

14.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:37

Gelen son dakika haberlerine göre Protestodan detaylar Polisin protestoculara müdahalesi Polisin bazı protestocuları gözaltına alması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtı gruba polis müdahalede bulundu.

Protestodan detaylar

Polisin protestoculara müdahalesi

Polisin bazı protestocuları gözaltına alması

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtı gruba polis müdahalede bulundu. Parlamento meydanında bir araya gelen grup, " Kovid-19 aşısını reddedenlere kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin İngiliz Parlamentosunda yapılacak bir görüşmeyi protesto etti.

Polisin dağılın ikazına uymayan bir çok gösterici gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Kovid-19 aşısı karşıtı gruba polis müdahalesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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