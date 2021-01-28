Kosova Futbol Federasyonu, Süper Kupa'yı her yıl Antalya'da oynatmayı planlıyor

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, ülkeleri dışında ilk defa Antalya'da oynattıkları Süper Kupa final organizasyonundan çok memnun kaldıklarını, bundan böyle bunu geleneksel hale getirebileceklerini bildirdi.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, ülkeleri dışında ilk defa Antalya'da oynattıkları Süper Kupa final organizasyonundan çok memnun kaldıklarını, bundan böyle bunu geleneksel hale getirebileceklerini bildirdi.

Kosova Süper Kupa Finali için Antalya'ya gelen Ademi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "kardeş ülke" gördüklerini söyledi.

Kosova halkının Antalya'yı çok iyi tanıdığını, Süper Kupa Finali'ni bu kentte oynatma fikrinin doğduğunu vurgulayan Ademi, Türkiye Futbol Federasyonunun katkılarıyla 23 Ocak'ta Titanic Mardan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Drita'yı 3-1 yenen Priştine'nin Süper Kupa'yı kazandığını hatırlattı.

Ademi, organizasyondan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Kosova takımları Antalya'da bulunduğu için bizim için de çok daha iyi oldu. Süper Kupa finalini ilk kez yurt dışına taşıdık. İlk defa Süper Kupa finalini Antalya'da oynattık. Kulüpler çok memnun olduğu için her yıl Süper Kupa final organizasyonuna Antalya'da devam edebiliriz." ifadesini kullandı.

"Biz de tedbirlere uyduk"

Kamp sürecinin ardından ülkelerinde yoğun bir maç programının yaşanacağına değinen Ademi, hiçbir futbolcunun sakatlık yaşamadan Kosova'ya dönmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden övgüyle bahseden Ademi, "Her ülkenin kendi kuralları var. Koronavirüs tedbirleri Türkiye'de çok profesyonelce uygulanıyor. Biz de bütün kulüplerimizle tedbirlere uyduk. En kısa zamanda bu koronavirüs salgınından kurtulmayı diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kosova Süper Kupa final organizasyonunu üstlenen Fanatic Tour şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkur da Türkiye'de bir ilk gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu sezon devre arası kampı için daha çok Rusya ve Kosova'dan futbol takımlarının Antalya'ya geldiğini belirten Onkur, "Kosova Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle Antalya'da ilk defa bir yabancı ülkenin Süper Kupa final maçını oynattık. Bizim için heyecanlıydı, başarılı bir organizasyondu. Mutluyuz. Böylesi organizasyonları Türkiye'ye getirmek kolay olmuyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden