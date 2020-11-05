Son dakika haberleri: Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi görevinden istifa etti

Son dakika haberine göre Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından hakkında hazırlanan savaş suçları iddianamesinin iddianamenin kabul edilmesinin ardından görevinden istifa etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından hakkında hazırlanan savaş suçları iddianamesinin iddianamenin kabul edilmesinin ardından görevinden istifa etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi düzenlediği basın toplantısında, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından hakkında hazırlanan savaş suçları iddianamesinin kabul edilmesinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Thaçi, "Cumhurbaşkanlığının bütünlüğünü, Kosova'nın bütünlüğünü ve Kosova halkının bütünlüğünü korumak ve uluslararası topluluğu ile ortaklığa saygı duyarak bugün Kosova Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum" dedi.

Thaçi'den itidal çağrısı

Thaçi, destekçilerine toplanmamak ve protesto etmemek için çağrıda bulundu. Hashim Thaçi, iddianamenin kabul edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında destekçilerini toplanıp protesto etmemeye çağırdı. Thaç, "Destekçilerimi protesto etmemeye çağırıyorum. Bana verilen güven için teşekkür ederim. Bu bir veda değildir. Birbirimizi tekrar göreceğiz, yüzümüz ak olarak görüşeceğiz" dedi.

Veseli de siyaseti bırakıyor

Thaçi'nin kurucularından biri olduğu Kosova Demokartik Partisi (PDK) lideri Kadri Veseli de hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından bugün siyaseti bıraktığını açıkladı. Thaçi ve Veseli ile birlikte, Kosova Özel Mahkemesi tarafından milletvekili Rexhep Selimi ve eski Meclis Başkanı Jakup Krasniqi hakkındaki iddianamelerin teyit edildiği açıklandı. Sanıkların tamamı, kısa adı UÇK olan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun önde gelen isimlerinden. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı