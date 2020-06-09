Son dakika haberleri: Koruma altına alınan yaralı leylek tedavi altına alındı Son dakika güncel haberine göre İslahiye ilçesinde bir vatandaşın, yaralı halde bulduğu leylek tedavi altına alındı.

İslahiye ilçesinde bir vatandaşın, yaralı halde bulduğu leylek tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine gelen bir vatandaş, yaralı halde bulduğu leyleği ilgililere teslim etti.

Ekipler, yaralı hayvanı alarak Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim etti ve tedavisine başlandı.

Veteriner hekim Sinem Bircan tarafından ilk muayenesi yapılan leyleğin genel sağlık durumunun iyi olduğu, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortama bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA