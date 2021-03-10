Son dakika haberleri... Korsan otopark kavgasında bir gencin ölümüyle ilgili aranan kişi polisin operasyonuyla yakalandı
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Son dakika haberleri... Korsan otopark kavgasında bir gencin ölümüyle ilgili aranan kişi polisin operasyonuyla yakalandı

10.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:56
Son dakika haberleri... Korsan otopark kavgasında bir gencin ölümüyle ilgili aranan kişi polisin operasyonuyla yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da 2015'te korsan otoparkçıları protesto etmek için toplanan esnafa rastgele ateş ederek bir gencin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da 2015'te korsan otoparkçıları protesto etmek için toplanan esnafa rastgele ateş ederek bir gencin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 9 Temmuz 2015'te Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan esnaf, işletmelerini engellediği gerekçesiyle korsan otoparkçıları protesto etmek için toplandı. Çıkan gerginlik sonrası korsan otoparkçılık yapan bir kişi, silahla gruba doğru rastgele ateş etti.

Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri cadde üzerindeki esnaf Mehmet Karagöz'e (21) isabet etti. Ağır yaralı olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karagöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayla ilgili Tayfun Şimşek'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılaması başlayan Şimşek, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sonucunda Tayfun Şimşek, "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanan Şimşek, kayıplara karıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, Tayfun Şimşek'in saklandığı yer tespit edildi.

Şimşek'in yakalanması için düzenlenen operasyonda, polisi fark eden ve otomobiliyle kaçmaya çalışan Şimşek, yaşanan kovalamaca sonrası Etimesgut ilçesinde bir korsan otoparkçıyı yaralama olayından aranan K.K.D. ile gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun Şimşek ve K.K.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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