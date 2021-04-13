KOCAELİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLEN ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden öğretmen Alaaddin Erkal (50) gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden öğretmen Alaaddin Erkal (50) gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan öğretmen Alaaddin Erkal, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Alaaddin Erkal, evde tedaviye başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye yatırılan Erkal yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dün hayatını kaybetti. Alaaddin Erkal'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Alaaddin Erkal'ın cenazesi toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı