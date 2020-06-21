Son dakika haberleri... Koronavirüste son durum...21 Haziran tablosu açıklandı
Son dakika genel haberine göre Koronavirüste son durum.
21.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:25
Koronavirüste son durum...21 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 2.945.240, toplam vaka sayısı 187.685, toplam vefat sayısı 4.950, toplam yoğun bakım hasta sayısı 803, toplam entübe hasta sayısı 327 toplam iyileşen hasta sayısı 160.240 oldu.
Bugün 23 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.412 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA