Son dakika haberleri! Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
29.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:02
Edinilen son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş