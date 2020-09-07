Son dakika haberleri: Koronavirüs vakasının arttığı Karaman'da, HES kodu kontrolü Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs vakasının arttığı Karaman'da, HES kodu kontrolüKARAMAN'da koronavirüs vakalarının artması üzerine güvenlik güçleri sokakta yoldan geçen vatandaşları durdurup Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Hayat Eve Sığar 'HES' kodunu kontrol ediyor.

Koronavirüs vakasının arttığı Karaman'da, HES kodu kontrolü

KARAMAN'da koronavirüs vakalarının artması üzerine güvenlik güçleri sokakta yoldan geçen vatandaşları durdurup Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Hayat Eve Sığar 'HES' kodunu kontrol ediyor. Eğer filyasyon ekipleri tarafından takipte olan kişi çıkarsa, hemen gerekli işlemler yapılıp, karantinaya alınıyor. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan işyerlerine ise kapatma cezasına kadar gidecek yaptırımlar uygulanmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada son bir haftada vaka sayısı artan iller arasında Karaman'ın da olduğunu belirtti. Bunun üzerine gözler bu kente çevrildi. Kentte ana caddelerde maske takma kuralına uyulurken, ara sokaklarda uyulmadığı gözlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce kentin 84 cadde ve sokağında, çekirdek ve dondurma yemenin yanı sıra sigara içmeninde yasaklanmıştı. Yine yurt genelinde olduğu düğünlerde kısıtlamalara gidildi. Tedbirlerin arttırıldığı kentte güvenlik güçleri sokakta yoldan geçen vatandaşları durdurup Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Hayat Eve Sığar 'HES' kodunu kontrol ediyor. Eğer filyasyon ekipleri tarafından takipte olan kişi çıkarsa, hemen gerekli işlemler yapılıp, karantinaya alınıyor.

KURALLARA UYMAYAN İŞ YERİ, 3 GÜN KAPATILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün aldığı yeni kararla, kurulun almış olduğu kararlara ve Sağlık Bakanlığının ayrı ayrı her sektör için yayınlamış olduğu Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymayan işletmeler hakkında da yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Kurallara uymayan işletmelere ilk önce uyarılacağı, ikincisinde idari para cezası uygulanacağı üçüncüsünde 1 gün, dördüncüsünde ise 3 gün iş yerinin kapatılacağı belirtildi. Esnaf olarak kurallara uymaya çalıştıklarını belirten Mustafa Başköstekçi, şunları söyledi:

"Haberlerde Karaman'ın vaka artış oranında ilk sıralarda olduğunu duyuyoruz. Bizler esnaflar olarak elimizden geldiğince tedbir almaya çalışıyoruz. Kurallara herkesin dikkat etmesi lazım, kurallara dikkat edersek bu vaka oranları muhakkak düşecektir. Ben halen sorumsuz insanların olduğunu düşünüyorum. Halen daha şehrin merkezinde çarşıda maske takmayanlar var. Güvenlik güçlerini gördükleri zaman çenelerindeki maskeleri burunlarına çekiyorlar bunlar çok yersiz ve tehlikeli."diye konuştu.

Kaynak: DHA