Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
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Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı

Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanlığı'nca dün açıklanan koronavirüs risk haritasında vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da, kısıtlamasız hafta sonunda güneşli havanın da etkisiyle tarihi mekanlarda yoğunluk oluştu.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi

SAĞLIK Bakanlığı'nca dün açıklanan koronavirüs risk haritasında vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da, kısıtlamasız hafta sonunda güneşli havanın da etkisiyle tarihi mekanlarda yoğunluk oluştu. Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görülürken, kent genelinde denetimler yoğunlaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 20- 26 Mart tarihli illere göre vaka sayısında her 100 bin kişide 36,28 ile 'orta riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır, 27 Mart- 2 Nisan verilerinde ise 60,05'e ulaştı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı iller arasında yer alan kentte, güneşli havanın da etkisiyle özellikle tarihi mekanlarda insan yoğunluğu oluştu. Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camisi ve İçkale'deki Millet Bahçesi ile Ongözlü Köprü'de, vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi. Kalabalıkla birlikte denetimleri sıklaştıran ekipler, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

'KISA SÜRELİĞİNE ÇIKTIK'Güneşli havayı fırsat bilerek kısa süreliğine kızıyla birlikte dışarı çıktığını belirten Fuat Kendir, "Kısıtlamalar ilimize uğramadı. Maskemizi taktık, mesafe kurallarına riayet ediyoruz. Kısa sürede salgının bitmesini temenni ediyoruz. Tüm hastalara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Ebru Kendir (8) ise "Artık maskemiz hayatımız oldu. Hava almak dışında bence dışarıya çıkmasak daha güzel olur" diye konuştu. 


Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayının arttığı Diyarbakır'da, denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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