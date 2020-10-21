Son dakika haberleri | Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberleri | Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

21.10.2020 19:33 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:36
Son dakika haberleri | Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Son dakika haberler: SİVAS'ta, yüksek ateş şikayeti ile koronavirüs testi yaptırmak içi hastaneye giden Hamza Pınar'a (70), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı.

SİVAS'ta, yüksek ateş şikayeti ile koronavirüs testi yaptırmak içi hastaneye giden Hamza Pınar'a (70), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan Pınar, tedaviye alındı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Numune Hastanesi kavşağında yaşandı. Fevzi Şarare yönetimindeki 58 ABH 157 plakalı otomobil, yüksek ateş şikayeti ile koronavirüs testi yaptırmak için Numune Hastanesi'ne gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen Hamza Pınar'a çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Pınar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Pınar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika haberleri | Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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