Koronavirüs tedavisi tamamlanan Yılmaz Vural taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi.

Koronavirüs nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi gören ve yoğun bakımda entübe süreci yaşayan Yılmaz Vural, hastaneden ayrıldı.

Hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan Vural, başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşurken duygulanan tecrübeli teknik adamın gözlerinin dolduğu ve konuşmakta zorlandığı görüldü.

İkinci kez koronavirüsü yenen Yılmaz Vural, "Bir hastalık serüveni yaşadık. Umarım benim durumum herkese örnek olur. Teşekkür etmek istediğim kişiler var. Sayın Cumhurbaşkanımız sevgili Recep Tayyip Erdoğan Bey'e yardımları ve gösterdiği alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve beni arayan diğer siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Aydınlar Bey benim can dostum, kadim dostum. Ona çok teşekkür ediyorum. Dostum Çağlar Bey'e, doktor ve hemşire kardeşlerime ve yoğun bakım ekibine çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan, beni tanıyan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah herkese sağlık versin." diye konuştu.

Vural, yaklaşık 15 gün sonra 68. yaşına gireceğini belirterek, "Hayatta öğrendiğim bazı şeyler oldu. Bunlardan biri aile, ikincisi bir dakikanın çok önemli olduğu. Yoğun bakımda halüsinasyon görürken hep 'Allah'ım yaşamadığım bir dakika var. Onu bana göster.' dedim. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin." ifadelerini kullandı.

Başhekim Çuhadaroğlu ise Yılmaz Vural'ın ağır seyreden bir hastalık süreci yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başlangıçta hafif olan, dördüncü gün eve bile gidecek kadar iyiydi. Bir süre sonra nefes darlığı yakınmasıyla bize geldi. O süreçte bir başka tedavi yöntemine başladık ancak çok hızlıca nefes darlığı ilerledi. Biz de riske atmamak adına yoğun bakım ekibimizden yardım istedik. Onlar da gecikmeden Yılmaz ağabeyimizi entübe etti. Bir yoğun bakım süreci yaşandı. Yoğun bakım, 24 saat gözlendiğiniz, anlık müdahalelerin olduğu bir yer. Sonra yavaş yavaş normal soluğa geçme denemeleri yapıldı. Normal soluğa geçtikten sonra Yılmaz hocamızı 36 saat daha yoğun bakımda konuk ettik. Kendisi yoğun bakımda lig maçlarını izledi. Sonra katta takibini sağladık. Her geçen gün hem kan hem de solunum değerleri daha iyiye gitti. Biraz yorgun olduğu için buraya tekerlekli sandalye ile geldi. Yoksa her geçen gün kendisini toparlayarak kısa sürede dönecektir. Sporumuz için çok önemli olduğunun bir sporsever olarak farkındaydım ama bu süre içinde kendisini tanıdığımda verilen değeri kat kat hak eden bir spor adamı olduğunu düşündüm. Hocamız, kontrolümüzde kalacak. Bir süre sonra bu bir anı olarak kalacak."

Yılmaz Vural, açıklamaların ardından aracıyla dinlenmek için evine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay