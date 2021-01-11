Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören profesör hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören profesör hayatını kaybetti

11.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:49
Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören profesör hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir dönem başmüdürlük yapan, KOÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, 4 Ocak günü koronavirüs teşhisiyle Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Tansiyon rahatsızlığı da bulunan Prof. Taş'a yüksek yoğunluklu oksijen tedavisi uygulandı. 8 Ocak tarihinde durumu ağırlaşan Taş, yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Prof. Dr. Taş hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Yunus Taş için bugün sabah saatlerinde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından Taş'ın cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Yunus Taş'ın ölümü üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tıp Fakültesi Hastanemizde bir dönem Başmüdürlük yapmış, Sağlık MYO Müdürümüz Prof. Dr. Yunus Taş hocamız Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. KOÜ ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir."


- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Oğuzhan Koç Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören profesör hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:49:34. #1.15#
title