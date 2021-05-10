Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı
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Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı

Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Talip Torun (47), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Talip Torun (47), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Talip Torun, 2 ay önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurarak, Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Torun, evde tedavi görmeye başladı. Sağlık durumu ağırlaşan 2 çocuk babası Torun, 21 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Torun, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Talip Torun için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Torun'un ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Talip Torun, şehir mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı
Son dakika haberleri! Koronavirüs tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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