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Son dakika haberleri! Koronavirüs sonrası artan talebi karşılamak için 500 işçi alacaklar

Son dakika ekonomi haberi... SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv sektörüne, kablo donanımı üreten firma 500 işçi alımı yapacağını duyurdu.

Son dakika haberleri! Koronavirüs sonrası artan talebi karşılamak için 500 işçi alacaklar
28.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:15

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv sektörüne, kablo donanımı üreten firma 500 işçi alımı yapacağını duyurdu. Koronavirüs sonrası artan talebi karşılamak için gerçekleştirecek alımda, firma ile İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İşçi alımı için İŞKUR ile yapılan protokol törenine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve SGK İl Müdürü Erhan Çavuş'un yanı sıra Yazaki Fabrika Müdürü Kerem Yenal katıldı. Protokolün ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım, kadın istihdamına, istihdam seferberliğine katkılarından dolayı fabrika yetkililerine İŞKUR'un teşekkür belgesini verdi.

Otomotiv kablo donanımı alanında faaliyet gösteren Yazaki'nin fabrika müdürü Kerem Yenal, uluslararası arenada yüzde 24'lük pazar payına sahip olan firmalarının, normalleşme süreci ile birlikte artan talepler karşısında üretim hedeflerini de artırarak ağustos ayından itibaren İŞKUR üzerinden 500 kişilik ilave istihdam sağlayacağını, çalışanların yaklaşık yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğunu, üç vardiyada çalışan annelerin çocuklarını bırakabilecekleri bir de kreşlerinin bulunduğunu ve il genelinde birçok ilçeye de servis imkanı sağlandığı bilgisini paylaştı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Ülkemizin son yıllarda önemli hamleler yaparak büyük bir kalkınma mücadelesi verdiğine şahit oluyoruz. Verilen bu mücadelenin üretim faaliyetleri, ihracat rakamları ve istihdam oranlarının öne çıkan en önemli faktörleri olduğunu görüyoruz. Pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında gelen Türkiye, bir taraftan tüm dünya ülkelerine yardımlar gönderirken bir taraftan da üretim faaliyetleri açısından firmalarımızın mağdur olmasının önüne geçecek çok kapsamlı paket programları da uygulamaya koymuştur. Özel sektöre devletimizce her türlü destek ve teşvikler İŞKUR aracılığı ile sağlanmaya devam edilmektedir. İŞKUR destekleri ile işverenlerimizin istihdam maliyetlerini azaltıp rekabet güçlerini artırmak amacındayız. Her geçen gün daha da çeşitlenen teşvikler sayesinde, iş adamlarımız da güvenli bir şekilde yatırımlarına devam edebileceklerdir" dedi.


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Kaynak: DHA

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