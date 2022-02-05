Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 98 bin 715 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 421 bin 435 testte 98 bin 715 vaka tespit edildi. 221 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 421 bin 435 testte 98 bin 715 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Kovid- 19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Sağlık