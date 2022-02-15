Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 94 bin 730 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 94 bin 730 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 461 bin 955 testte 94 bin 730 vaka tespit edildi. 309 kişi hayatını kaybederken, 102 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,