Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 67 bin 23 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 401 bin 636 testte 67 bin 23 vaka tespit edildi. 156 kişi hayatını kaybederken, 78 bin 362 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 401 bin 636 testte 67 bin 23 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybederken, 78 bin 362 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler Omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

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