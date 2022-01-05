Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 66 bin 467 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 66 bin 467 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 417 bin 787 testte 66 bin 467 vaka tespit edildi. 143 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 316 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 417 bin 787 testte 66 bin 467 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 316 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" dedi.

Haber: ANKARA,

??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.



Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı? — Haberler (@Haberler) January 5, 2022

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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