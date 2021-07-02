Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 891 oldu
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Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 891 oldu

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 891 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 782 testte 4 bin 891 vaka ile 461 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 829'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 782 testte 4 bin 891 vaka, 461 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 352 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, toplam vefat sayısı 49 bin  829, toplam ağır hasta sayısı 697, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 305 bin 856 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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