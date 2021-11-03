Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 764 oldu

RİZE (DHA) - Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 764 oldu

SAĞLIK Bakanlığı günlük Kovid-19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363 bin 238 testte 29 bin 764 vaka tespit edildi. 246 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 366 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 238 testte 29 bin 764 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 246 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 366 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Bakan Koca, aşılama haritasındaki güncellemeye ilişkin ise "Rize 2'nci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı. Hızlanalım" açıklamasında bulundu.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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