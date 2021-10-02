Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 973 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 162 testte 27 bin 973 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 110 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 352 bin 162 testte 27 bin 973 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 110 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri