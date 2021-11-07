Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 304 oldu

SAĞLIK Bakanlığı günlük Kovid- 19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 347 bin 783 testte 25 bin 304 vaka tespit edildi. 200 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 852 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 347 bin 783 testte 25 bin 304 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 200 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 852 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet