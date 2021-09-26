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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 861 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 861 oldu (2)

Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 861 oldu (2)'İKİNCİ DOZ ORANI İZMİR'DE YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor.

İZMİR (DHA) - Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 861 oldu (2)

'İKİNCİ DOZ ORANI İZMİR'DE YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. Mavi il sayımız İzmir'le 10'a çıktı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir'de artık yüzde 75'in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım" dedi.

Haber :  ANKARA,


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