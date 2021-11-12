Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 637 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 637 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 287 testte 23 bin 637 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 287 testte 23 bin 637 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 aydaki vakaların yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" dedi.

Haber : ANKARA,

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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