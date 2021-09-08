Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu (2)
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY VE IĞDIR MAVİ GRUBA GEÇTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu haritasında mavi renge geçen yeni illeri açıkladı.

AKSARAY VE IĞDIR MAVİ GRUBA GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu haritasında mavi renge geçen yeni illeri açıkladı. Aksaray ve Iğdır'ın bugün itibariyle mavi grupta yer aldığını aktaran Bakan Koca, bu illerin ikinci doz aşı hızında da diğer illere örnek olması gerektiğini aktardı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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