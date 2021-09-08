Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 638 oldu (2)

Son dakika haberine göre VAN VE NİĞDE MAVİ, MARDİN SARI KATEGORİDEBakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Van ile Niğde'nin Risk Haritasındaki renginin maviye, Mardin'in ise turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtiğini belirtti.