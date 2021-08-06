Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 957 oldu

Son dakika haberleri: 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 243 bin 280 testte 23 bin 957 vaka tespit edildi. 101 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 941 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 243 bin 280 testte 23 bin 957 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 941 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 67,2, 2'nci doz ortalaması yüzde 45,91 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 601 bin 929, 2'nci dozda 28 milyon 498 bin 869 ve 3'üncü dozda 5 milyon 453 bin 334 olmak üzere toplam 75 milyon 554 bin 132 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Siirt, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı