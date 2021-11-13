Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 583 oldu

DİYARBAKIR (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 347 bin 426 testte 22 bin 583 vaka tespit edildi. 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 254 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 347 bin 426 testte 22 bin 583 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 254 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı yüzde 65'ten düşük 9 ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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