Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 391 oldu
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Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 391 oldu

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 391 oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi... 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 279 bin 63 testte 19 bin 391 vaka tespit edildi. 269 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 289 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 279 bin 63 testte 19 bin 391 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 269 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 289 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 79,83, 2'nci doz ortalaması yüzde 61,69 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 49 milyon 551 bin 529, 2'nci dozda 38 milyon 288 bin 329 ve 3'üncü dozda 8 milyon 922 bin 484 olmak üzere toplam 97 milyon 113 bin 297 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Bitlis, Batman, Bingöl, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'TEDBİRLERDE ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS OLALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 19 bin 391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassat olalım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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