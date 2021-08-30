Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 557 oldu
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Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 557 oldu

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 557 oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler... 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 283 bin 250 testte 19 bin 557 vaka tespit edildi. 245 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 401 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 283 bin 250 testte 19 bin 557 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 401 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.22, 2'nci doz ortalaması yüzde 59.23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 929 bin 111, 2'nci dozda 36 milyon 765 bin 581 ve 3'üncü dozda 8 milyon 394 bin 223 olmak üzere toplam 93 milyon 318 bin 338 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'BU TABLOYU ARTIK DEĞİŞTİRELİM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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