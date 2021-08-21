Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 351 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 282 bin 857 testte 19 bin 351 vaka tespit edildi. 232 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 282 bin 857 testte 19 bin 351 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 73,78, 2'nci doz ortalaması yüzde 56,33 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 796 bin 679, 2'nci dozda 34 milyon 963 bin 740 ve 3'üncü dozda 7 milyon 572 bin 792 olmak üzere toplam 88 milyon 443 bin 350 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'YÜKSEK VAKA YÜKSEK KAYIP DEMEK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı