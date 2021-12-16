Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 100 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 3 testte 18 bin 100 vaka tespit edildi. 167 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 664 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 3 testte 18 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 664 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 Mart'ına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok. Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Kovid- 19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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