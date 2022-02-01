Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 102 bin 601 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 452 bin 173 testte 102 bin 601 vaka tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 562 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 452 bin 173 testte 102 bin 601 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 562 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid- 19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Sağlık