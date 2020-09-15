Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 186'ya yükseldi
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Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 186'ya yükseldi

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 186'ya yükseldi
15.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:49

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 110 bin 412 testten 1742'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 67 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 261 bin 260'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 67 kişi hayatını kaybederken, 1202 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, toplam hasta sayısı 294 bin 620, toplam vefat sayısı 7 bin 186,  hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1, ağır hasta sayısı 1327, toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260 oldu.

'GÜÇ BİRLİĞİ YAPARSAK VİRÜSÜ YENEBİLİRİZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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