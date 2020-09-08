Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 782'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 782'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 782'ye yükseldi
08.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:44

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 110 bin 565 testten 1761'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 52 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 782 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 253 bin 245'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 110 bin 565 test yapıldı, 1761 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 52 kişi hayatını kaybederken, 1093 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, toplam hasta sayısı 283 bin 270, toplam vefat sayısı 6 bin 782, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 1159, toplam iyileşen hasta sayısı 253 bin 245 oldu.

'GÜÇ BİRLİKTE TEDBİRDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA, -


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ferhat Göçer Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Eddie Newton Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül Çocuk Bursa Esenyurt
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 782'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 19:52:54. #1.15#
title