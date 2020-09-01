Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 417'ye yükseldi Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 109 bin 443 testten 1572'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 47 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 417 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 245 bin 929'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 47 kişi hayatını kaybederken, 1003 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, toplam hasta sayısı 271 bin 705, toplam vefat sayısı 6 bin 417, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 991, toplam iyileşen hasta sayısı 245 bin 929 oldu.

'GÜÇ TEDBİRDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA