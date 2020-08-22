Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 102'ye yükseldi
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Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 102'ye yükseldi

Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 102'ye yükseldi
22.08.2020 20:30 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:34

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 93 bin 7 testten 1309'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 102 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 236 bin 370'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 93 bin 7 test yapıldı, 1309 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken, 801 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, toplam hasta sayısı 257 bin 32, toplam vefat sayısı 6 bin 102, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 762, toplam iyileşen hasta sayısı 236 bin 370 oldu.

'YENİLEN VİRÜS OLACAK'Bakan Koca verilere ilişkin, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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